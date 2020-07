Sono stati arrestati gli autori dell’accoltellamento avvenuto lo scorso 6 giugno davanti ad una gelateria a Mondello. Tra questi anche un minorenne D.P.C. A riportarlo è “Gds.it”. Sono tutti accusati di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, dalla premeditazione e dall’aver agito in più di cinque persone. Per gli altri 3 sono scattati i domiciliari: si tratta dei 19enni Gabriele Filippone, di via Sampolo, Ivan Viola, residente allo Zen, in via Rocky Marciano e con pregiudizi specifici per violenza, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, furto, rapina, maltrattamenti e stalking. Domiciliari anche per Matteo Giuseppe Ameduri, 18 anni. Per vedere il video dell’operazione delle forze dell’ordine, CLICCA QUI.