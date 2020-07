L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla del palermitano che si è tuffato all’acquapark di Monreale. Morte cerebrale. Dopo cinque giorni di agonia, Giovanni Albamonte non ce l’ha fatta. Il ventiseienne del Capo, finito in ospedale il 12 luglio, non si risveglierà più.