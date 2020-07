L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione del cimitero dei Rotoli a Palermo. Da alcune settimane ormai il numero di bare in giacenza in deposito ha raggiunto la cifra record di500, ammassate l’una sopra l’altranei magazzini, in attesa di sepoltura. «Sono andato a trovare mio fratello che si trova lì da tre mesi – racconta Stefano Lo Nardo –. Stava per raggiungermi mia madre ma, visto lo scempio che mi circondava, ho preferito mentirle e dirle che il cimitero era chiuso per l’emergenza nubifragio. Non volevo che vedesse la bara di mio fratello abbandonata in quella maniera. Si trova dentro un grande tendone allestito all’interno del cimitero». Le forti piogge hanno allagato gli uffici della segreteria e parte del camposanto si è ricoperto di fango.