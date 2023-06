Negli scorsi giorni si è parlato di un’ipotesi di ripescaggio del Brescia per via del caso Reggina per come avrebbe risolto la situazione inerente ai debiti. Il presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, fiuta l’occasione e avrebbe subito agito.

Gazzetta.it fa presente che il club calabrese parteciperà domani all’udienza in Tribunale per il piano di ristrutturazione del debito ma sarà presente anche la società lombarda: il Brescia contesta pubblicamente il piano con una denuncia inviata allo stesso Tribunale, al Commissario giudiziale e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, oltre che ai ministri Nordio, Giorgetti e Abodi, fino a Malagò, Gravina e Balata e alla Covisoc.