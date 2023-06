Intervistato da “Radio Verona” in vista dello spareggio tra Spezia e Verona l’agente Andrea D’Amico ha parlato in merito al paracadute di B.

Ecco le sue parole:

«In ballo ci sono molti milioni, non soltanto la permanenza in Serie A. Non riesco a capire perché qualcuno creda ancora che retrocedere convenga e che il paracadute valga più dei diritti televisivi della Serie A, di vari contributi, di maggiori incassi dello stadio, di giocatori che in A hanno un valore e che in B ne avrebbero un altro, senza contare quelli che rimarrebbero in casa con ingaggi a quel punto troppo alti. Il Verona la sua rincorsa l’ha completata, anche se non fino in fondo. Da gennaio in poi il suo dovere l’ha fatto fino in fondo. È chiaro che Setti in questa partita si gioca molto, come tutti gli altri presidenti che hanno deciso di entrare nel calcio ma in un sistema che non protegge i loro investimenti. Retrocedere è un fallimento, sportivo ma anche economico. Guardate Benevento e Spal”.