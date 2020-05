Secondo le ipotesi dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania, il 18 maggio a Palermo torneranno Ztl e strisce blu. Ecco le sue parole riportate da “Gds.it”: “Il provvedimento della Ztl, come in molti vogliono far credere, non serve per fare cassa ma guarda al benessere dei cittadini e alla salute ambientale. Ormai la Ztl a Palermo è un dato di fatto e i risultati in nostro possesso non fanno che avvalorare la nostra scelta. Nell’ultimo quinquennio – spiega – gli agenti inquinanti nel centro storico della città si sono notevolmente ridotti e, come spiegano gli esperti e gli studi più recenti, le polveri sottili sono tra i principali vettori del coronavirus. Eliminare la Ztl vorrebbe dire provocare un disastro ambientale e costituire un pericolo per la propogazione del Covid-19”.