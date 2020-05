“Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l’economia”. Lo ha detto, come riporta l’agenzia di stampa “Adnkronos” il premier Giuseppe Conte nell’incontro con la delegazione di Italia Viva, un incontro che anche Palazzo Chigi, come il partito renziano, giudica “positivo”. Il presidente del Consiglio, si apprende, ha ribadito “ancora una volta la sua totale disponibilità a discutere le proposte di IV per la ripresa economica del Paese”. Il premier “ha inoltre condiviso la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini”.