E’ stata fissata per il 16 settembre l’udienza per discutere la trattazione dell’istanza di detenzione domiciliare presentata dall’avvocato Giuseppe Lipera, nell’interesse di Antonino Speziale, detenuto nel carcere di Messina. Questo quanto riportato da “Tuttocalciocatania.com”. L’assistito, condannato per omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti, è in carcere dal 14 novembre 2012.