Riaffiora l’allarme nuovi focolai e l’indice di contagio “Rt” in Italia è arrivato sopra l’1. E’ questo quanto riportato da “Gds.it”. L’Istituto Superiore di Sanità lancia un appello per rafforzare l’attenzione, “in caso contrario nelle prossime settimane potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale”. Un nuovo cluster è stato individuato in un ristorante a Savona, che ha portato a 18 nuovi casi su 100 tamponi di verifica.