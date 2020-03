L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Corigliano e Savoia sono i due match decisivi? «Potrebbero. Adesso testa solo al Corigliano». In mezzo ci sarà la sosta, due settimane non rischiano di caricare troppo questa sfida? «No, avremo più tempo per riposare e curare meglio ogni minimo dettaglio».