L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Pergolizzi in allenamento la schiera spesso come esterno o terzino. Sta studiando un nuovo ruolo? «Mi ha spiegato che, mettendomi in posizioni più difensive, imparo a difendere, e che per migliorare non si può vivere solo di fase offensiva. E rispetto al girone d’andata sono cresciuto, poi partendo qualche metro più dietro, mi riesce molto meglio saltare l’avversario». Ci parli della rivalità con il suo gemello diverso, Silipo: «Siamo nati entrambi il 17 aprile del 2001 (ride), è una bella coincidenza, così come è bello il rapporto tra noi. Stiamo spesso insieme, facciamo delle cene a casa mia. Speriamo prima o poi di giocare insieme. E’ forte, ha fatto 2 gol incredibili».