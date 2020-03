L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato quella che è la delicata situazione del Catania attraverso le parole dell’a.d. Giuseppe Di Natale il quale, intervenuto a Telecolor, spiega quella che è la strada giusta per salvare il club dalla disfatta. Ecco quanto dichiarato: «C’è poco da scherzare – ammette – ma lottiamo per trovare soluzioni adatte per il rilancio del club. Lavoro venti ore al giorno da meno di un mese – ha ricordato –. Bisogna risolvere molti problemi. La situazione economica, non lo nego, è molto complessa. Ma il primo ostacolo è stato saltato agevolmente: abbiamo pagato tutte le scadenze del mese di febbraio. Navighiamo a vista. Il bilancio in rosso? Stiamo tentando in ogni modo di risolvere i problemi». L’attualità è anche la cessione del Catania a cordate – più di una – che si sarebbero fatte avanti manifestando interesse. Anche se adesso si vive un momento di silenzio, aspettando pure l’esito dei playoff. «Questa è una delle possibilità – ha ammesso il dirigente palermitano –. Non mi sento di escludere questa soluzione. Vedremo di giorno in giorno». Insomma, i discorsi – coperti dal patto di riservatezza–con i rappresentanti catanesi e romani della cordata che un mese e mezzo fa s’era fatta avanti, continuano. Ci sarebbero anche contatti con gruppi d’oltre Stretto, per ora non emergono certezze. Solo parole.