«Ricomprare l’Inter? La tentazione c’è, soprattutto da quando l’Inter ha vinto il campionato, soprattutto da quando Conte è andato via. Penso che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso».

Parla così Erick Thohir, ex presidente dell’Inter ed attuale ministro per gli affari economici su nomina del presidente dell’Indonesia. L’ex numero uno nerazzurro ha ammesso in una diretta YouTube ai “Deddy Corbuzier” di prendere seriamente in considerazione la possibilità di riacquistare la società nerazzurra.