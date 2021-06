In seguito a due ore di vertice tra la dirigenza del Bologna e Sinisa Mihajlovic, si è giunti ad un accordo.

Il tecnico serbo rimarrà sulla panchina rossoblù per i due prossimi anni come da contratto. Come riporta la Rai, Mihajlovic si era preso dieci giorni di riflessione, magari per verificare il liberarsi di panchine che avrebbero potuto garantirgli le coppe o comunque un campionato nel quale poter puntare a posizioni di classifica più importanti. Invece, per la prima volta nella sua carriera da allenatore, comincerà la quarta stagione sulla stessa panchina.