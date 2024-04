Ricoverato in codice rosso: bianconeri sconvolti dalla notizia | Provvidenziale il massaggio cardiaco

Dramma sfiorato in casa bianconera, con la povera vittima che è stata praticamente presa per i capelli, ma che non è ancora del tutto fuori pericolo.

Purtroppo a volte nel mondo del calcio c’è spazio anche per qualche tragedia, che sconvolge i club e le tifoserie nel corso di una partita di calcio. Per fortuna però questa volta la sciagura è stata sventata, anche se per pochissimo, almeno per il momento.

Nelle ultimissime ore infatti una notizia tremenda ha colpito il club bianconero, con il povero malcapitato che è stato portato in ospedale in codice rosso, rischiando di perdere la vita.

A salvarlo ci ha pensato un pronto massaggio cardiaco, che è risultato decisivo. Le condizioni dello sfortunato però non sono ancora del tutto positive, e tutto l’ambiente attorno a lui e alla squadra rimane in attesa di novità.

Una tragedia sventata per pochissimo

Nel giorno di Pasquetta è tornata in campo anche la Serie B, ma purtroppo un pomeriggio all’insegna del calcio e del divertimento ha rischiato di diventare una vera e propria catastrofe. Nelle fasi finali del match tra Spezia e Ascoli, vinto dai padroni di casa con il risultato di 2-1, un tifoso spezzino si è sentito male nel settore dei distinti dello stadio ”Alberto Picco”.

La vittima è un uomo di 67 anni, Giancarlo Ferrari, che è crollato a terra, cominciando a generare il panico generale. Prontamente i sanitari sono intervenuti, anche grazie all’interruzione della partita, fermatasi al minuto 89 per oltre mezz’ora, in modo da agevolare le cure al povero malcapitato (gara che alla ripresa si è conclusa con lo stesso punteggio), e le sue condizioni sono apparse subito in miglioramento. Tuttavia la vittima è stata portata prontamente presso l’ospedale Sant’Andrea per approfondire le cure.

Le condizioni del pover uomo

Il 67enne tifoso bianconero dunque è rimasto vittima di un arresto cardiaco, ed è stato solamente grazie ad un massaggio cardiaco svolto da un medico presente nelle vicinanze che è riuscito a salvarsi.

In ospedale poi il signore è stato operato immediatamente. Le sue condizioni al momento sembrano in netto miglioramento, anche se la prognosi resta riservata. Per fortuna dunque questa vicenda si avvia ad una lieta conclusione, anche se la paura per lui e per i suoi familiari è stata davvero tanta.