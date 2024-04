La società ha incontrato il tecnico: niente fumata bianca | Tra due mesi sarà divorzio

La società e l’allenatore hanno parlato durante la sosta. Divorzio imminente al termine della stagione.

Saranno mesi di trattative, anche se la riconferma dipenderà anche dai risultati in campo. In queste settimane diverse squadre con un punto interrogativo sul futuro si giocano tutto, e tanti allenatori in Serie A si giocano invece la permanenza per la prossima stagione.

E’ il caso di squadre come Milan, Juventus, Roma. Anche il Napoli non ha ancora deciso chi sarà il prossimo allenatore, così come il Bologna di Thiago Motta, con l’ex Inter tentato da tanti big club.

Il rinnovo in questo momento, per uno dei protagonisti del campionato subentrato a gennaio, sembra essere più incerto rispetto alle scorse settimane. La dirigenza non ha ancora fatto passi avanti, e il suo contratto scadrà a giugno 2024. Ecco cosa ha detto il tecnico in conferenza stampa: se nulla dovesse muoversi nei prossimi mesi, in estate sarà divorzio.

Niente rinnovo per il momento: “Pensiamo ai prossimi due mesi”

Se nulla si dovesse muovere in questo momento, sarà divorzio tra due mesi. Dopo l’entusiasmo iniziale infatti, il clamoroso vuoto societario a Roma potrebbe portare la questione allentare fino alla fine della stagione. E’ la situazione legata al rinnovo di De Rossi. L’ex leggenda del club infatti, arrivato al posto di Josè Mourinho, era stato etichettato come traghettatore ma le sue ottime prestazioni avrebbero in un primo momento fatto vacillare la società.

Senza ds, la Roma non ha ancora deciso il futuro, la prossima stagione rimane un grande punto interrogativo. Dunque De Rossi, che ha un contratto per sei mesi fino al 30 giugno 2024, non ha ancora parlato di rinnovo. In conferenza DDR ha sviato le domande sul rinnovo: “Mi sento con la società ma al momento, pensiamo ai prossimi due mesi“.

De Rossi, l’ipotesi in caso di divorzio dalla Roma

In caso di divorzio dalla Roma a giungo, come da contratto, se De Rossi non dovesse trovare gli estremi per il rinnovo potrebbe approdare a un’altra importante squadra del campionato. In queste ore sta prendendo piede l’ipotesi di vederlo infatti a Firenze, visto il vuoto che lascerà a fine stagione Vincenzo Italiano.

Quella di DDR alla viola sembra più di una suggestione, visto che la Fiorentina vorrebbe ripartire da un allenatore giovane e ambizioso, per dare continuità al progetto tecnico dell’allenatore siciliano, che ha deciso di lasciare la Toscana già negli scorsi mesi. Italiano invece potrebbe approdare a sua volta a Napoli.