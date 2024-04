Ma per chi ci avete preso? | Roma, si infiamma la polemica: la società delusa dal giocatore, chiesto un indennizzo

La società giallorossa è su tutte le furie: quello che è accaduto nelle ultime ore ha dell’incredibile. Aria di tensione nello staff tecnico.

Quello che è successo nelle ultime ore nella società giallorossa di certo non fa piacere né al tecnico Daniele De Rossi né alla società dei Friedkin. Da quando il tecnico è approdato in panchina nella Capitale, non si è mai ritrovato a dover risolvere delle beghe incombenti e soprattutto poco gestibili.

In questo periodo, la squadra comunque può vantare un periodo di gioia estrema e di determinazione ritrovata grazie a risultati convincenti e a prestazioni davvero importanti. Ora, i giallorossi si ritrovano a navigare in piena zona Champions League.

A questo punto, i tifosi si auspicano che possa seriamente essere l’ora giusta per ritornare ad essere grandi nel calcio europeo che conta. Al fine di ottenere ciò, però, c’è chi spera che il rendimento della squadra possa continuare ad essere pazzesco e costante come lo è stato negli ultimi mesi.

La mano di Daniele De Rossi si è avvertita a 360° nonostante i tifosi hanno sempre nel cuore l’ex allenatore portoghese Josè Mourinho. Quest’ultimo nella squadra ha comunque lasciato un ricordo indelebile e soprattutto importante in seguito alla vittoria della Conference League raggiunta due anni fa.

L’araba fenice

Sebbene i tifosi abbiano comunque accolto inizialmente con diffidenza De Rossi, ora possono ritenersi ampiamente soddisfatti sia di come abbia cambiato notevolmente la squadra e il suo volto sia per come ha dimostrato di potersi rialzare dopo l’esperienza poco felice con la Spal in Serie B.

Tra i tanti calciatori che si sono messi in mostra da quando è approdato lui in panchina, sicuramente sarebbe il caso di parlare di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku. Ora, però, nessuno dei tre sembra destare alcun tipo di preoccupazione al tecnico o alla società.

Azmoun, infortunio in Nazionale

C’è un giocatore, però, che è partito con la sua Nazionale e che si è infortunato mettendo seriamente a rischio il suo proseguo in campionato in queste ultime partite molto importanti e decisive. Stiamo parlando del centravanti dell’Iran Azmoun che è stato costretto a fermarsi dopo l’ultima partita giocata con la Nazionale.

Secondo quanto riportato da il corriere dello sport, il calciatore è uscito durante il primo tempo della sfida contro il Turkmenistan. Gli ultimi accertamenti non lascerebbero presagire notizie positive per l’attaccante giallorosso.