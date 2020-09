“Aprire stadi? No ad assembramenti di massa. E’ possibile pensare all’apertura degli stadi al pubblico? “In questo momento assembramenti di massa, che coinvolgano migliaia di persone, non sono pensabili”. Così Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza Covid, ha risposto ai microfoni di Sky Tg 24. “Bisogna vedere l’effetto dell’apertura delle scuole che ha messo in moto 10 milioni di persone – ha aggiunto – capire se siamo riusciti a tenere sotto controllo i focolai, che per ora sono circa mille, e poi riconsiderare l’apertura di assembramenti un po’ più grandi. Ma certamente – fino a che non avremo un vaccino, portare decine di migliaia di persone, tutte insieme, l’uno a contatto con l’altra, non è possibile”.