“Mi sento di escludere un nuovo lockdown generalizzato della scuola: non siamo più quelli di marzo, abbiamo lavorato, le conoscenze scientifiche si stanno evolvendo. I protocolli servono ad isolare i positivi ma ci auguriamo che un lockdown della scuola non sia più pensabile”. Queste le parole della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, rilasciate ai microfoni di “Carta Bianca” in merito a una possibile chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus.

La Azzolina ha continuato dicendo: “Non è detto che se un bambino risultasse positivo, necessariamente tutta la classe debba andare in quarantena”.