Walter Ricciardi, professore e consigliere della Salute del ministro Roberto Speranza, ha parlato a “La Stampa” a proposito del Coronavirus, lanciando un allarme molto forte per il Lazio e per la Campania: «La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio».

Sugli stadi che rimangono a posti limitati ha spiegato che per il momento deve essere così, visto che la circolazione del virus è ancora intensa. «Bisognerà aspettare fino a che il contagio non sarà diminuito o non sarà stato trovato il vaccino» ha aggiunto l’esperto.