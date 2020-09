Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” a proposito della situazione del Trapani. Ecco le sue parole:

«Penso che sia ormai fuori dal campionato, serve una decisione severa e quindi non basta solo la partita persa. Se non dovesse giocare sono eliminati. Io non li avrei proprio fatti giocare, adesso devono aspettare che ci sia una partita per toglierli. Lo sapevano da prima di scendere in campo, bisognerebbe chiedere a chi controlla: come hanno fatto a scrivere una società piena di debiti? Sicuramente la proprietà avrà delle giustificazioni, ma così non si può andare avanti».