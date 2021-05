L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla panchina della Lazio.

Lotito non ha fretta: piace il serbo, che può liberarsi dal Bologna in caso di chiamata di una big. Mai come nelle ultime settimane il presidente Claudio Lotito aveva comunque considerato l’ipotesi di separarsi da Inzaghi.





Ieri pomeriggio l’ipotesi Sinisa Mihajlovic è subito tornata in quota, in virtù dei rapporti molto buoni. E’ una pista molto forte.