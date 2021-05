L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro del Foggia.

Cresce l’attesa per comprendere quale sarà la scelta del tecnico Marchionni. Tra gli addii social ha cominciato Kalombo, il cui prestito con la Salernitana è scaduto e tornerà in Campania per capire quale sarà la nuova destinazione.





Si è unito anche Michele Rocca, con un chiaro messaggio di saluto su Instagram.