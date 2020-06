Al termine del consiglio Federale di oggi Cosimo Sibilia, presidente della LND, e Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, hanno avuto uno scambio d’opinioni in merito al tema ripescaggi e riammissioni in Serie C. Ecco le parole rilasciate da Sibilia ai microfoni di “Tuttoc.com”: «Il tema dei ripescaggi e delle riammissioni in Serie C dovrà essere affrontato al momento opportuno e nella giusta sede del Consiglio Federale. Peraltro per le riammissioni parliamo di un ambito che riguarda casi molto specifici e ben individuati dalle norme. Per i ripescaggi, invece, le società saranno individuate secondo la graduatoria predisposta dalla LND e approvata dal Consiglio Federale». Parole che hanno portato Ghirelli a rispondere a mezzo di una nota stampa diramata dalla Lega Pro in cui si legge: “Ritengo la dichiarazione del vice presidente vicario della FIGC, Cosimo Sibilia, capace di esprimere il valore contenuto nelle riammissioni, allorché li definisce “casi molto specifici e ben individuati dalle norme”. Ci si riferisce al privilegiare i club virtuosi rispetto ai soliti “furbetti” e/o banditi. È la grande novità che da due campionati ha dato una svolta al calcio italiano. Ce n’era e ce n’è bisogno”.