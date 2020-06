Il Benevento è alla ricerca di colpi di spessore in vista del ritorno in Serie A. Stando a quanto riferito da “Pianetastrega.com”, nel mirino dei sanniti sarebbe finito l’ex difensore rosanero Kamil Glik, 32 anni, capitano della nazionale del sue Paese e del Monaco. Il principale ostacolo è senza dubbio rappresentato dall’ingaggio elevato da 3,5 milioni di euro annui. Trattativa difficile, ma il Benevento proverà a riportare in Italia il difensore.