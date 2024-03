In casa Lecco si è sfiorato l’ennesimo ribaltone in panchina. Come riporta Tuttosport il presidente Paolo Di Nunno avrebbe sondato la disponibilità di alcuni allenatori per evitare una salvezza che sembra sempre più lontana. I vari tecnici avrebbero rifiutato i corteggiamenti fatti dal numero uno bluceleste che, per questo motivo, si è trovato costretto a confermare Alfredo Aglietti.

