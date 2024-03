Serie B: Ceccaroni entra in diffida. Stangata per Kabashi, altri sette giocatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo

La Lega Serie B ha pubblicato le sanzioni del Giudice Sportivo al termine della 30esima giornata:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KABASHI Elvis (Reggiana): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NASTI Marco (Bari): per avere, al termine della gara, rivolto a voce alta espressioni ingiuriose al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

CASSATA Francesco (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAUZ Cristian (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALZERANO Marcello (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONZALEZ Facundo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LUCCHESI Lorenzo (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

MAJER Zan (Cremonese) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

DI CESARE Valerio (Bari)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro)

CISTANA Andrea (Brescia)

PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana)

PORTANOVA Manolo (Reggiana)

STOJANOVIC Petar (Sampdoria)

SETTIMA SANZIONE

ALTARE Giorgio (Venezia)

ESPOSITO Salvatore (Spezia)

GHILARDI Daniele (Sampdoria)

PAGHERA Fabrizio (Brescia)

SESTA SANZIONE

LEMMENS Mats Leentje (Lecco)

QUINTA SANZIONE

GUGLIELMOTTI Davide (Lecco)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CECCARONI Pietro (Palermo)

FORTE Francesco (Cosenza)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Pisa)

ROZZIO Paolo (Reggiana)

SANTORO Simone (Modena)

TERZA SANZIONE

CARBONI Franco Ezequiel (Ternana)

ODENTHAL Cas Ruben (Como)

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)

TOURE Idrissa (Pisa)

SECONDA SANZIONE

AMATUCCI Lorenzo (Ternana)

MATINO Emmanuele (Bari)

PEREIRO LOPEZ Gaston Rodrigo (Ternana)

PRIMA SANZIONE

FUMAGALLI Tommaso (Como)

MORACHIOLI Gregorio (Bari)

RIZZA Alessio (Cittadella)

VIGNALI Luca (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

VENTURI Michael (Cosenza)

OTTAVA SANZIONE

FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’)

TERZA SANZIONE

CHAJIA Moutir (Como)

ESPOSITO Francesco (Spezia)

SECONDA SANZIONE

CHARPENTIER Gabriel Andre J (Parma)

SEMPER Adrian (Como)

PRIMA SANZIONE

ZEDADKA Karim (Ascoli)