Sampdoria, si cercano nuovi soci: sempre viva la pista Singapore

Dopo una partenza preoccupante la Sampdoria ha rilanciato le proprie ambizioni ritrovandosi adesso in zona playoff. Inoltre, sul fronte societario, la vecchia e la nuova società sono vicinissime a trovare un accordo sul contenzioso andato avanti da mesi.

Nel frattempo i vertici blucerchiati continuano la ricerca di nuovi soci che possano garantire più stabilità al progetto del club ligure. Come riporta Il Secolo XIX il legame finanziario tra la Sampdoria e Singapore è noto ormai da mesi. Il nome che circola con più insistenza è quello di Joseph Tey Wei Jin, conosciuto come un manager capace di saper investire in realtà nelle quali si notano potenzialità di crescita e di sviluppo. Già in passato, al Leeds, Radrizzani era stato affiancato da una società di Singapore, Greenfield Investment e la sensazione è che tra i soci potrebbero esserci anche Tey, Pang e Lee. Si attendono conferme e aggiornamenti che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.