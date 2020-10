Gli avvocati-tifosi del Perugia scendono in campo presentando un esposto formale alla FIGC. Questo quanto riportato da “La Nazione – Umbria”. I legali chiedono di «accertare e valutare le condotte poste in essere nello spareggio perso con il Pescara dal tecnico Massimo Oddo», allenatore del Perugia che dopo appena 14 giorni è passato alla guida del team abruzzese. Secondo i 18 legali, il mister «avrebbe intrattenuto rapporti con il presidente del Pescara già a febbraio quando, seppur esonerato, era tesserato con l’Ac Perugia, nonché in occasione dei playout». Gli avvocati chiedono di far luce e di «disporre tutte le attività di indagine ritenute necessarie all’accertamento».