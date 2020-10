L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla protesta dei residenti del Capo. Una parte si è ribellata allo spaccio di droga e alla violenza di strada segnalando ai carabinieri quanto accade giorno e notte in piazza Beati Paoli e in via Porta Carini, dove comandano spacciatori, bande di rapinatori e piccoli estorsori con la benedizione dei boss del mandamento di Porta Nuova. I quattro fratelli Miccichè erano riusciti a prendere il controllo dello spaccio di droga al Capo. Soprattutto grazie a Benito Miccichè considerato dal gip Fabio Pilato nell’ordinanza di custodia cautelare il capo indiscusso dell’associazione a delinquere.