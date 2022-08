Hanno fatto discutere e, ci permettiamo, sorridere le dichiarazioni completamente fuori luogo del presidente della Ternana Stefano Bandecchi pubblicate sui social attraverso un video prodotto dallo stesso Bandecchi. Il numero uno delle fere si è lasciato andare così: “Per quello che pago di stipendi e desidero ottenere, una partita del genere contro una squadra di m***a a me fa veramente inca**are”.

Insomma, senza troppi giri di parole Bandecchi definisce il Modena squadra di poco valore, per essere più educati nella terminologia. Qualche istante più tardi, Bandecchi prova a ritrattare quel che aveva detto in precedenza precisando questo: “Mi dicono che ho detto che il Modena è una squadra di m***a, quindi è un problema, io dico che il Modena non è una squadra di fenomeni e non è imbattibile. Volevo solo rafforzare il fatto che la mia è una squadra fortemente di m***a e volevo dire che i miei calciatori non hanno capito un c***o di come dovevano giocare. Per quanto riguarda il Modena chiedo scusa, ma non mi è comunque piaciuta la squadra. Detto questo i miei sono molto più di m***a”. Breve la reazione di Rivetti: «Non replichiamo perché certe cose si commentano da sole e non hanno bisogno di risposta».