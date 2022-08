Attraverso il proprio profilo Instagram Davide Bettella ha pubblicato un post commentando il suo esordio con la maglia rosanero in occasione di Palermo-Ascoli.

Ecco il post:

“La prima, davanti a questo incredibile pubblico, non è andata come speravo, come volevamo, ma con il duro lavoro e la forza di un grande gruppo, quale siamo, dobbiamo ripartire già dalla prossima partita. Grazie per l’accoglienza, Palermo, darò il massimo per ripagare tutto questo calore, tutta questa fiducia, in campo”.