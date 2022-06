L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sul mercato dell’Ascoli.

“Di Carmine piace Bellusci, Tsadjout e Maistro da blindare. Come affermato dal diesse bianconero si cercherà di assestare le prime mosse di mercato sulla permanenza di alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione. Gli obiettivi principali saranno Bellusci, Maistro e Tsadjout. Il difensore centrale è ormai finito da tempo ai margini del progetto tecnico del Monza, club proprietario del suo cartellino.

Le possibilità che il giocatore risolva con i brianzoli e resti nel capoluogo piceno sono alte. A breve ci si dovrà mettere a tavolino con i lombardi per valutare la strada migliore da percorrere. Nel frattempo è uscito un nuovo nome. A margine della conferenza stampa di ieri si è detto che uno dei profili che piacciono in attacco è quello rappresentato da Di Carmine (nella foto). Il centravanti proprio di recente ha festeggiato la promozione in serie A con la Cremonese.