L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sul mercato del Modena. “Il Modena e il sogno Coda: incontro tra le parti, ma la trattativa è complicata”, titola il quotidiano.

Il bomber del Lecce ora riflette. Su di lui Cagliari e Parma. Ve lo stiamo raccontando in questi giorni, pare proprio sia la settimana nella quale le idee proveranno a diventare realtà sul fronte mercato canarino. O almeno sono queste le intenzioni della dirigenza del Modena, in particolare nei panni di Davide Vaira, i cui contatti si stanno intensificando e ci riferiamo in particolare alla ricerca di un primo attaccante da regalare da Attilio Tesser.

Partiamo dal sogno, dal colpo grosso che risponde al nome di Massimo Coda. Il bomber del Lecce ha anzitutto declinato l’offerta del Parma e sta riflettendo su quella del Modena, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per un aggiornamento seppur la trattativa resti comunque molto complicata. Sul piatto c’è un contratto da 3 anni a cifre notevoli (Coda non guadagna meno di 700mila euro) e sopratutto anche il Cagliari si è mosso nell’eventualità che il Lecce lo lasci partire. Non sono vere, poi, le voci circolate su un possibile interesse del Modena per Walid Cheddira, attaccante del Parma che ha giocato e vinto a Bari nell’ultima stagione. Il calciatore non rientra nella lista modenese. Dove, invece, resta Ciurria e anche in questo caso specifico ci sarà presto un incontro per capire se il Monza si convincerà a privarse dell’attaccante che al Modena e a Tesser piace parecchio