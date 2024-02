“Resta con noi”: il lieto annuncio lo dà il presidente | Smentite le voci sul suo addio

Il patron della squadra ha diramato un comunicato di persone in cui ha praticamente blindato il proprio top player, rispedendo al mittente le voci di una possibile cessione che si erano fatte avanti nelle scorse ore.

La sessione di calciomercato invernale è ormai giunta alla conclusione, ma ciò nonostante le società stanno già cominciando a pensare al futuro. Uno dei club che sta guardando avanti è il Napoli. Gli azzurri non sono riusciti a dare continuità di risultati dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, e di conseguenza, per non farsi trovare impreparati, hanno iniziato a lavorare per comporre la rosa di quello che verrà.

I nomi sulla lista del ds Meluso sono parecchi, e si farà una scremata per capire su quali di questi andare a puntare con decisione. Allo stesso tempo però dalle parti di Castelvolturno la dirigenza ha un occhio di riguardo anche sul tema cessioni. Diversi calciatori infatti se ne andranno dall’ombra del Vesuvio in estate, e tra questi potrebbe esserci anche qualche grande nome.

In particolare per uno di loro si era parlato tanto nei giorni scorsi di un addio quasi certo. Tuttavia recentissimamente le voci sono state smentite. Il presidente Aurelio De Laurentiis in persona infatti ha annunciato che il top player napoletano resterà nel club partenopeo, per la gioia dei tifosi e di tutto l’ambiente.

Il comunicato di De Laurentiis

Nelle scorse ore Matteo Politano ha prolungato il proprio contratto con il Napoli fino al 30 giugno del 2027. Ad annunciarlo è stato proprio il patron dei partenopei, che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un post con scritto: ”Matteo resta con noi fino al 2027”.

Un prolungamento che l’ala destra italiana si è guadagnata sul campo, a suon di buone prestazioni. Il 30enne infatti in questa stagione negativa del club campione d’Italia in carica si è rivelato uno dei migliori calciatori della rosa, sia sotto la guida di Garcia che sotto quella di Mazzarri.

Politano resta, Osimhen no, Kvara forse

Finalmente i tifosi napoletani possono riacquistare, almeno in parte, il sorriso per questa bella notizia. Infatti non molto tempo fa Osimhen ha praticamente annunciato l’addio a fine stagione, cosa confermata anche dallo stesso De Laurentiis.

Per non farsi mancare niente poi qualche giorno fa anche l’agente di Kvara ha parlato, affermando che non c’è alcun discorso per il prolungamento del suo assistito, facendo tremare dunque gli azzurri.