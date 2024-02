Tradimento Inter, i rossoneri annunciano il colpo: “Benvenuto” | Operazione fulminea

Notizia di mercato da non credere in casa nerazzurra, con il club rossonero che ha scippato il giocatore in un batter d’occhio e ha diramato il comunicato ufficiale che lo presenta ai tifosi.

L’Inter in questo mercato di gennaio è rimasta piuttosto ferma. Fatta esclusione per l’acquisto dell’esterno destro canadese Buchanan infatti i nerazzurri non si sono assicurati altri rinforzi, visto anche il grande valore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Allo stesso modo il club meneghino anche in uscita è rimasto quasi immobile. La cessione di Stefano Sensi al Leicester, che sembrava ormai cosa fatta, è saltata all’ultimo secondo, lasciando a mani vuote tutte le parti in causa, che volevano chiudere l’operazione.

Ma un altro calciatore ha lasciato la Pinetina negli ultimi minuti della sessione invernale, con un affare lampo. Il giocatore si è trasferito in rossonero, dove è pronto a riscattarsi.

Annuncio bomba dei rossoneri

Nell’ultimo giorno di mercato il Foggia ha acquistato in prestito secco dall’Inter il difensore centrale classe 2002 cresciuto nella primavera nerazzurra Alessandro Silvestro. I rossoneri vanno dunque a prendere un buon rinforzo per proseguire nel miglior modo possibile il proprio campionato di Serie C e provare a risalire la classifica. La società pugliese ha prontamente diramato un comunicato ufficiale in cui ha dato il benvenuto al ragazzo, ripercorrendo i principali momenti della sua breve carriera. Di seguito il messaggio di accoglienza del club.

”Il calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Silvestro dall’Inter. Silvestro, difensore classe 2002 nato a Roma, cresce calcisticamente nelle giovanili della Romulea e dell’Inter. Nel 2020 approda nel Montespaccato. Un anno dopo entra tra i professionisti con la Pro Vercelli, girato in prestito dall’Inter. Poi è la volta del Montevarchi e della Fiorenzuola. Nella sua carriera ha totalizzato 61 presenze e 1 gol. Benvenuto Alessandro”.

Silvestro, è ora di spiccare il volo

Come raccontato anche dallo stesso Foggia nel comunicato di benvenuto, Silvestro, nonostante abbia superato i 21 anni, non ha ancora trovato continuità nella sua carriera, nella quale ha giocato poche partite da professionista in categorie minori.

Questo prestito al Foggia però potrebbe essere la grande opportunità per mettersi finalmente in mostra e dimostrare il suo valore, magari guadagnandosi il prossimo anno una chiamata da qualche club almeno di Serie B. Il ragazzo è giovane, e sicuramente se ha delle qualità importanti prima o poi verranno fuori.