L’edizione odierna di “Republica” parla di Rita, la ventenne di Vicari tacciata dai social – senza ragione – come l’untrice della rsa di Villafrati. La ragazza risulta ancora positiva al Covid: «Mi manca la mia quotidianità, la vita da universitaria. Le piccole cose di ogni giorno. Dal 17 marzo è come se qualcuno avesse messo in pausa la mia vita. Una pausa che non ferma i dolori: ho nausea, mangio poco, vado avanti con gli ansiolitici».