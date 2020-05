L’edizione odierna di “Repubblica” parla della ripresa della serie A ormai ad un passo. Al centro delle cronache però adesso c’è il patron della Lazio Lotito. In due giorni – scrive il quotidiano – la procura federale ha prima acquisito l’intervista a Repubblica del 26 aprile, attirata da una frase sibillina e forse allusiva su quella sfida tra Juve e Inter («L’avete vista tutti…») che gli è costata il primato in classifica. Ieri, aperta un’inchiesta per un servizio delle Iene, anticipato sempre da Repubblica che raccoglie la denuncia dell’agente dell’ex attaccante laziale Zarate sui pagamenti dello stipendio del giocatore, avvenuti, a quanto sostiene, dal 2009 attraverso una società inglese, camuffandoli come intermediazione per non pagare le tasse. Il servizio non è ancora stato trasmesso, ma al procuratore federale Chinè è bastato leggerne l’anticipazione per aprire un fascicolo. Intanto, sul fronte serie A, il Cts ha precisato che, in caso di positività, le settimane di isolamento restano 2 anche per i calciatori, gelando chi sperava nella riduzione a una: così chiudere la stagione potrebbe essere più difficile.