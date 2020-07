L’edizione odierna di “Repubblica” parla della cura per il Coronavirus. Due vaccini contro il coronavirus e due buone notizie. Gli inglesi di Oxford e i cinesi di Cansino ci lavorano da gennaio a testa bassa. E ieri entrambi hanno pubblicato i risultati dei loro prototipi di vaccini sulla rivista medica The Lancet. Fra il 90 e il 100% dei volontari cui sono stati somministrati in via sperimentale hanno sviluppato una risposta immunitaria (la quota varia a seconda delle dosi iniettate). Il sistema immunitario, cioè, ha reagito allestendo una difesa contro un eventuale contatto con il coronavirus. Effetti collaterali: braccio arrossato e al massimo qualche linea di febbre. Il nostro ministro della Salute Roberto Speranza commenta: «Serve ancora tempo e prudenza. Ma i primi riscontri sul vaccino dell’Università di Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni sono incoraggianti».