L’edizione odierna de “La Repubblica” esalta le prestazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. Una tripletta e un assist contro il Nola, squadra con cui si è scatenato: gol su respinta, gol di prepotenza e gol con un tiro a giro all’incrocio dei pali. Il tutto con un’esultanza particolare, perché oltre il gesto del binocolo che accompagna i suoi gol, Floriano ha tirato fuori tutta la rabbia che aveva in corpo. Non segnava una tripletta dal 28 febbraio del 2010, quando indossava la maglia della Colognese in Serie D nella sfida contro l’Olginatese. Dai 300 di Cologno ai 14.653 di Palermo. Per Floriano quella con il Palermo sarebbe la seconda promozione di fila dalla D alla C, la seconda con una nobile decaduta del calcio dopo quella ottenuta con il Bari nella stagione scorsa. Sono storie simili quelle che sta vivendo l’attaccante in Sicilia dopo l’esperienza in Puglia. Floriano aveva accettato di scendere di categoria dalla serie B, raggiunta con il Foggia, alla D di Bari per aiutare il suo nuovo club nella risalita verso il calcio professionistico. Poi con il cambio di allenatore da Giovanni Cornacchini a Vincenzo Vivarini è finito ai margini del progetto: a gennaio l’idea di Palermo lo affascinava ma la paura di ripartire dalla D per fermarsi di nuovo in C lo preoccupava altrettanto. Poi gli è bastato avere i primi contatti con il nuovo Palermo per capire che lui è al centro del progetto rosanero non solo adesso, ma anche nella squadra che dovrà provare a centrare la promozione in B.