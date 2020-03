L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giovanni Bia, agente di Floriano:«Cosa lo ha convinto a tornare in D? La serietà di Mirri, Sagramola e Castagnini, ma anche la storia e le ambizioni del Palermo, hanno convinto Roberto a tornare nuovamente in serie D per vincere il campionato prima e legarsi alle ambizioni del club poi. Vincere con il Palermo in qualunque categoria dà a un calciatore molte soddisfazioni in più rispetto a giocare e lottare per obiettivi meno importanti, magari in una categoria superiore».