L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul progetto del tunnel sotto lo stretto. L’ingegnere Giovanni Saccà spiega «E perché no un tunnel? Io ne parlo da anni e anche la Società Stretto di Messina lo metteva tra le ipotesi possibili. Costerebbe di meno e, a differenza del ponte che dovrebbe essere a campata unica per 3,3 chilometri, non sarebbe un caso unico al mondo: anzi, dovremmo solo copiare quello che altri hanno già realizzato. Io ho un progetto pronto». Così ha convinto il viceministro Giancarlo Cancelleri ed è sua la bozza di progetto allo studio dei tecnici del ministero già arrivata anche sul tavolo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Si tratta di un tunnel a 150 metri di profondità lungo 4 km tra Villa San Giovanni e Messina. Costo? «Dipende, da un miliardo fino a un massimo di 1,6 miliardi se si vogliono mettere più corsie di auto, treni e camion comunque molto meno rispetto al ponte progettato in passato». Il ponte sullo Stretto lanciato dal governo Berlusconi ha invece un costo stimato pari a 8,3 miliardi di euro e con tempi di realizzazione di non meno di dieci anni.