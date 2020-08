L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Il problema è a Malta, dove si registrano sempre più casi positivi di ragazzi tornati dall’Isola dei Cavalieri. Ieri sono stati registrati in Sicilia più casi della Lombardia e il focolaio più grande è a Canicattini Bagni, con diversi ragazzi positivi, tornati proprio da Malta. E’ evidente che non ci siano molti controlli, pur essendo una location frequentatissima.