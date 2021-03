L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla possibile nuova stretta anti-Covid 19.

La decisione sulle nuove misure dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri di domani e comunque non entreranno in vigore prima della prossima settimana. I governatori delle regioni più in crisi, Puglia e Campania, adottano nuove misure immediate.





Le scuole potrebbero chiudere anche in zona arancione e si cerca anche il modo di limitare il più possibile spostamenti e contatti nelle zone gialle.