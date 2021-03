L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul boom di contagi a Palermo.

Sono 4.952 i casi scoperti nella provincia del capoluogo siciliano dal 16 febbraio. «Purtroppo il contagio non si arresta – osserva il sindaco Leoluca Orlando – anzi a Palermo, e in particolare in alcune zone, si continua a registrare un preoccupante aumento. Segnale che le misure fin qui adottate non sono ancora sufficienti».





Preoccupano quartieri come lo Zen, l’Arenella e villaggio Santa Rosalia. Si stimano più di 500 positivi. Negli ospedali non ci sono numeri da allerta rossa, ma qualche campanello d’allarme sta cominciando a suonare.