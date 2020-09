L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Trapani. I mali del club arrivano da lontano, essendo sull’orlo dell’esclusione dalla Serie C e dai ranghi federali. Un’interpretazione restrittiva dell’art. 53 delle Noif (le norme federali, emanate ogni stagione sportiva) potrebbe indurre a non consentire più al Trapani di scendere in campo, se domani sera non si presentasse a Brescia, per la gara d’esordio in Coppa Italia.