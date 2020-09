L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ordinanza di Musumeci. Adesso il problema sono i controlli. «In un momento come questo – specifica il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina – non voglio assolutamente fare polemica. Mi sarei aspettato però un’ordinanza più netta, che desse alle forze dell’ordine una possibilità di agire in maniera definita». «Con il mese di ottobre e quindi il probabile arrivo della normale influenza – gli fa sponda il suo collega di Siracusa, Francesco Italia – la possibilità di creare una condizione di enorme allarme è grande, quindi la misura risponde a un principio giusto. Bisogna però tenere presente che non abbiamo a disposizione l’esercito. Un controllo così capillare è più teorico che pratico. Ci affidiamo come sempre al senso di responsabilità dei singoli». Toccherà incrementare anche il numero di uomini Gesap all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.