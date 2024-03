Repubblica: “Tifosi sparuti e polemici. Il 2-1 sul Lommel è un brodino per i rosa”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’amichevole vinta dal Palermo contro il Lommel davanti ad un pubblico freddo.

Alla vigilia era già tutto previsto. Ma il simbolo e il significato dell’amichevole contro il belgi del Lommel, più che il 2-1 finale in una partita con ritmi a tratti compassati, è tutto racchiuso in uno striscione esposto dalla curva Nord inferiore: “Settori ospiti sold out e 30mila al ‘Barbera’ meritatevi il sostegno

di una città intera”.

La gara contro la sorella del City Group, che milita nella serie B belga, è stata scandita dall’atmosfera tiepidissima del “Barbera”. Uno stadio semideserto, solo quattromila spettatori, che cozza contro il ricordo dei 10mila che a fine agosto avevano visto l’amichevole contro il Melita, vinta dalla squadra di Corini per 5-1. Sembra passata un’era da quella partita di inizio campionato con la piazza surriscaldata da un’altisonante campagna acquisti per lottare per la serie A.

E sarebbe stata una festa anche questa, se in campo ci fosse stata una squadra rosa lanciata verso la promozione e non un Palermo chiamato a ricompattarsi e tirare fuori il massimo dalle ultime otto partite per prepararsi ai play-off. Sul piano strettamente sportivo, invece, si è vista una partita da amichevole estiva senza pretese, nonostante i cori della curva chiedesse ro «gente che lotta», «undici leoni» e di onorare i colori.