Palermo: festa di compleanno a sorpresa per Aurelio (FOTO)

Festa di compleanno a sorpresa per Giuseppe Aurelio. Il terzino rosanero che il 22 marzo ha compiuto 24 anni nella serata di ieri ha festeggiato insieme ad amici e compagni di squadra.

Come documentato su Instagram dalla sua dolce metà, Matilde, gran parte della squadra rosanero si è riunita in uno dei locali della suggestiva location del Molo Trapeizzodale per festeggiare il compagno in quella che è stata una vera e propria festa a sorpresa. In una delle storie postate, infatti, si nota proprio Aurelio entrare nel locale insieme alla compagna e ritrovarsi davanti a sua insaputa compagni, parenti e amici.

Tanti gli scatti e i video pubblicati sui social che vedono tra gli altri Brunori, Soleri e Pigliacelli, insieme alle rispettive famiglie condividere con il numero 31 una serata speciale, il tutto a manifestare l’affiatamento e l’unione della squadra rosanero.