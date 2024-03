L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’amichevole vinta ieri dal Palermo.

L’amichevole targata City Group tra Palermo e Lommel si conclusa 2-1 per la squadra di Corini: reti di Di Francesco e Gomes, mentre per i belgi ha segnato Fatah. Si sarebbe dovuto rivedere in campo dopo tre mesi Lucioni, che invece tornerà in gruppo in vista della sfida di Pisa.